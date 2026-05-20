"ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ!", ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
Published : May 20, 2026 at 9:33 AM IST
ਰੋਮ/ਇਟਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ, ਇਟਲੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਰੋਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ!" ਜੌਰਜੀਆ ਮੇਲੋਨੀ ਨੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੋਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ। ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ।
Welcome to Rome, my friend! 🇮🇹🇮🇳 pic.twitter.com/mUjFL4HIqY— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 19, 2026
ਸਵਾਮਿਨੀ ਸ਼ੁੱਧਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮਿਨੀ ਸ਼ੁੱਧਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ... ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਸੰਘ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਪਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
Upon landing in Rome, had the opportunity to meet Prime Minister Meloni over dinner followed by a visit to the iconic Colosseum. We exchanged perspectives on a wide range of subjects. Looking forward to our talks today, where we will continue the conversation on how to boost the… pic.twitter.com/df0bDYKCdU— Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2026
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਲਿਖਿਆ-
ਰੋਮ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਲੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੋਲੋਸੀਅਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਘਾਟਾਂ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਖੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ) ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ, ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗ ਇੱਕ ਇਤਾਲਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ... ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਗ ਹੰਸਧਵਾਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਗੀਤਕ ਧੁਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ANI ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਹੰਸਧਵਾਨੀ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਧੁਨ ਵਜਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਧੁਨ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਟਲੀ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ-ਇਟਲੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2025-2029 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ - ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ $16.77 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ - ਨਿਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ FDI $3.66 ਬਿਲੀਅਨ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2000-ਸਤੰਬਰ 2025) ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ, ਨਵੀਨਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।