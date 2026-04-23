ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ

ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 23, 2026 at 10:22 PM IST

ਦੁਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ "ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਐਕਸ" ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਇਹ ਘਟਨਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਸਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜਹਾਜ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡੇਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜੇਸਟਿਕ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਲੱਗਭਗ ਉਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਟਿਫਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੈਂਕਰ ਚੀਨ ਦੇ ਝੌਸ਼ਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ - ਟਰੰਪ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਸਸਪੈਂਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

