ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਗਈ ਨੌਕਰੀ

ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ (AP)
By ANI

Published : February 5, 2026 at 1:02 PM IST

ਨਿਊਯਾਰਕ (ਅਮਰੀਕਾ): ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ, ਈਸ਼ਾਨ ਥਰੂਰ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈਸ਼ਾਨ ਥਰੂਰ ਨੇ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਤੋਂ "ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ" ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।"

ਈਸ਼ਾਨ ਥਰੂਰ (Social Media @ishaantharoor)

ਈਸ਼ਾਨ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਵੁਕ ਪੋਸਟ

ਈਸ਼ਾਨ ਥਰੂਰ ਨੇ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 'ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦਿਨ" ਕਿਹਾ। ਥਰੂਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 2017 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡਵਿਊ ਕਾਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 500,000 ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਈਸ਼ਾਨ ਥਰੂਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਲੀ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਬੁਰਾ ਦਿਨ" ਕਿਹਾ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ "ਵੱਡੀ ਪੁਨਰਗਠਨ" ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੋਰਟਸ ਡੈਸਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛਾਂਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਿਲ ਹੌਬਸਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਛਾਂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ਬਰਾਂ: ਮੈਂ ਅੱਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ 11 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਮਈ ਦੌਰ ਸੀ ਜੋ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ (ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਬਰਾਏਗਾ)।"

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ਼ ਗੈਰੀ ਸ਼ੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਪੋਸਟ ਲਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਖ਼ਬਾਰ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ।" ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ, ਬਾਕੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਟੀਮ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੀਜਿੰਗ, ਕੀਵ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

