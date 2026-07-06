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ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਹਿੰਸਕ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ; ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ"

ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਜਲੂਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ।

AYATOLLAH ALI KHAMENEI FUNERAL
ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਹਿੰਸਕ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਅਰੇ (ANI)
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By ANI

Published : July 6, 2026 at 4:03 PM IST

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ਤਹਿਰਾਨ (ਈਰਾਨ): ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੜੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਮਰੀਕੀ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਮੇਨੇਈ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਗ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਯੂਰੋਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ "ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ" ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।"

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਬਕਾ ਈਰਾਨੀ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਆਯਤੁੱਲਾ ਸਯਦ ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੂਸ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਤੇਹਰਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੋਸੱਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਨਜਫ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਅਲੀ (ਅ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ (ਅ) ਅਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਬਾਸ (ਅ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸੋਗ ਜਲੂਸ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖਾਮੇਨੇਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ (ਅ) ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਰਾਕ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਹਿਰਾਨ ਪਹੁੰਚੇ।

TAGGED:

TEHRAN FUNERAL PROCESSION
ANGER AGAINST US PRESIDENT
ਅਲੀ ਖਾਮੇਨੇਈ
ਈਰਾਨ ਜੰਗ
AYATOLLAH ALI KHAMENEI FUNERAL

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