ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਬਾਹੀ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤਬਾਹੀ, ਕਈ ਪਿੰਡ ਕਰਵਾਏ ਖਾਲੀ, ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਬੁੱਢੀ ਗੰਡਕ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 11, 2026 at 2:13 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਉੱਤਰੀ ਮੱਧ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਬੁਧੀ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੌਕਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੁਧੀ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ ਬੁਧੀ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, "ਬੁਢੀ ਗੰਡਕੀ ਨਦੀ ਦੇ ਚੁਮਾਨੁਵਮੀ ਪੇਂਡੂ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ-6 ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੜ੍ਹ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲੀ ਦੋਭਾਨ ਤੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉੱਚੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹੋ।"
Nepal's National Disaster Risk Reduction and Management Authority tweets, "A large flood is coming from Chumanuwmi Rural Municipality-6 of the Budhi Gandaki River, so until the flood passes, do not go near the river up to Trishuli Dobhan. Stay in high places." (Source: Nepal Army)— ANI (@ANI) October 11, 2026
ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਗਦੀ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੇ ਅਰੂਘਾਟ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਠਮੰਡੂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਨੀ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ
ਨੇਪਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜੀ ਨੇਪਾਲ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ; ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Nepal | Visuals from flooding in the Budhi Gandaki River, affecting surrounding areas https://t.co/TrRcB3ZNpd— ANI (@ANI) October 11, 2026
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ 4.77 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 33,000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 7,500 ਘਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।