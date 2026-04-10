ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ, ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ?
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਗੇ।
Published : April 10, 2026 at 1:17 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਵੱਜੋਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਜੈਰੇਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। "ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੀਮ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਵਿਟਕੌਫ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਨਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੈਂਸ ਇਸ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ, ਈਰਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਦਬਾਅ
ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ'
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ।
ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੱਖ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।'
ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲੇਬਨਾਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।'ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਵਿਰੁੱਧ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ "ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੰਮ" ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ!"
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅੰਨਾ ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਂਸ, ਵਿਟਕੌਫ, ਕੁਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ "ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੌਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"