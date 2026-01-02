ETV Bharat / international

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਡਰੱਗ ਤਸਕਰੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਤਿਆਰ

ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

DRUG TRAFFICKING
ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ (AFP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 2, 2026 at 11:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਕਾਰਾਕਸ (ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ): ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਕ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੌਕਿੰਗ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।" ਇਹ ਹਮਲਾ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡੌਕਿੰਗ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੌਜੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸੀਆਈਏ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਕੰਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ" ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਡੌਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟੈਲਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ "ਜਲਦੀ" ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। "ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਖੇਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

VENEZUELAN PRESIDENT MADURO
US PRESIDENT TRUMP
US COOPERATION
NICOLAS MADURO
DRUG TRAFFICKING

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.