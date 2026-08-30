ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।
By ANI
Published : August 30, 2026 at 5:25 PM IST
ਤਾਸ਼ਕੰਦ/ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਮੋਦੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਜ਼ਬੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਨਾਲ ਵਫ਼ਦ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼, ਰੱਖਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਊਰਜਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi receives a ceremonial welcome as he arrives to hold delegation-level talks with President Shavkat Mirziyoyev— ANI (@ANI) August 30, 2026
(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/YTbRxDSYKm
ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। X 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ, ਯਾਂਗੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਯਾਦਗਾਰ 'ਤੇ ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹਨ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਦੌਰੇ ਲਈ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ, ਉਜ਼ਬੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।
ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਿਲਟਨ ਹੋਟਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਚਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਉਜ਼ਬੇਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮਿਸ਼ਰਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
#WATCH | Tashkent, Uzbekistan: Prime Minister Narendra Modi witnessed a special yoga session in Tashkent today, featuring 52 yoga practitioners from Uzbekistan— ANI (@ANI) August 30, 2026
Sharing a video on X, PM Modi said, “Namaste. You have demonstrated excellent yoga today, and people of all ages are… pic.twitter.com/K1i9uxoSbz
ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਮੰਨੋਰੰਜਨ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਬੈਟਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਾਣੇ "ਉਦੇ ਜਬ ਜਬ ਜ਼ੁਲਫੇਨ ਤੇਰੀ", ਕਥਕ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਅੰਦੀਜਾਨ ਪੋਲਕਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਅਤੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦੁਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯਾਂਗੀ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਪਾਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਦੌਰਾਨ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ੀਯੋਯੇਵ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
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