UN ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

UN ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਯੂਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਨੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : April 20, 2026 at 11:55 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ "ਪੂਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ" ਨੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਧਾਰ: ਰਣਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ "ਟਿਟ-ਫੋਰ-ਟੈਟ"
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ "ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ" ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ: ਕੀ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ?
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਦੇ ਅਧਿਆਇ VII ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਰਾਕ ਵਿਰੁੱਧ 1990 ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ UNSC ਮਤਾ 661 ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ 2026 ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਗਲੋਬਲ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।
- ਸੈਨ ਰੇਮੋ ਮੈਨੂਅਲ
ਪ੍ਰੋਪੋਨੈਂਟ 1994 ਦੇ ਸੈਨ ਰੇਮੋ ਮੈਨੂਅਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
- ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਿੰਘ ਗੌੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, "ਅਜ਼ਾਦ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅਮਰੀਕਾ-ਸਮਰਥਿਤ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? (ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ)
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ 2,400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਤੱਟਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
- ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੇੜਾ ਤਾਇਨਾਤੀ: ਯੂਐਸਐਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਲਿੰਕਨ ਕੈਰੀਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਯੂਐਸਐਸ ਸਪ੍ਰੂਆਂਸ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਡਰੋਨ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
- ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ: 19 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨੀ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ "ਟੌਸਕਾ" ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
- ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਮਾਰਗ: ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਵੈਤ ਜਾਂ ਯੂਏਈ) ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀ ਈਰਾਨ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ (IHL) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੇਲ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤੇਲ-ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਊਰਜਾ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ (ICJ) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਦਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।