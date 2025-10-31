ETV Bharat / international

ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੋਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਕਿਹਾ- ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ.....

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਮੰਨਦੇ ਸੀ।

JD VANCE ON WIFE RELIGIOUS BELIEF
ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 31, 2025 at 9:29 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਿਪੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਯੂਐਸਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੈਂਸ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਆਖਰਕਾਰ "ਇੱਕ ਦਿਨ" ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਵੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਊਸ਼ਾ ਅਕਸਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ​​ਈਸਾਈ ਧਰਮ 'ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਊਸ਼ਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਨਿੱਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।

ਵੈਂਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਧਰਮ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਊਸ਼ਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਊਸ਼ਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸਤਿਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਈਸਾਈ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਾਈ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।

USHA VANCE
US VICE PRESIDENT JD VANCE
JD VANCE ON USHA RELIGIOUS BELIEF
ਅਮਰੀਕਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਡੀ ਵੈਂਸ
JD VANCE ON WIFE RELIGIOUS BELIEF

