ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫ਼ਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਲੌਕ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਉੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।'
By IANS
Published : April 13, 2026 at 4:59 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ...
ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਓਮਾਨ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਮਰੀਕੀ ਬਲ ਗੈਰ-ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਗੇ। ਸੇਂਟਕਾਮ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਪਾਰਕ ਮਲਾਹ
ਵਪਾਰਕ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ, 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।' ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਹਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ।"
ਈਰਾਨ 'ਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਲੁੱਟ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਉਸ ਨੇ ਜਲਡਮੱਧਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ 'ਵਿਸ਼ਵ ਲੁੱਟ' ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਗਲਿਆਰਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਸਟ੍ਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ"
ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧਵਾਦ, ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਇੰਚ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਚੰਗੇ ਇਰਾਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।'
ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹ ਯੁੱਧ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ 'ਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਖਾਸ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ "ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰ" ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਕੇਟ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਰੇਟ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮਾ ਲਾਗਤ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਈਨ ਖ਼ਤਰੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਬੀਮੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਉਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਐਸਐਸ ਫਰੈਂਕ ਈ. ਪੀਟਰਸਨ ਅਤੇ ਯੂਐਸਐਸ ਮਾਈਕਲ ਮਰਫੀ ਸਮੇਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨ-ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਕਾਮ ਕਮਾਂਡਰ ਐਡਮਿਰਲ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।