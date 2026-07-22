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ਅਮਰੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ, ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

US TARRIFS MEDICINE
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (IANS)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 22, 2026 at 8:58 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2028 ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਟੈਰਿਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "1 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਫਿਰ 200 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜੈਨੇਰਿਕ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।'

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪੇਟੈਂਟ, ਬ੍ਰਾਂਡੇਡ, ਜਾਂ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਹੇਗੀ।" ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸੀ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਸਰਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 9.7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁੱਲ 25.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਹਾਈਪਰਟੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ, ਕੈਂਸਰ, ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

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US TARRIFS MEDICINE

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