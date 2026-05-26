ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ : ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤਬਾਹ
ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
By ANI
Published : May 26, 2026 at 11:52 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਈਰਾਨੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟਿਮੋਥੀ ਹਾਕਿੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਲਾਂਚ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਈਰਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜਮ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਬਿਨਾਂ ਭੜਕਾਹਟ" ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗਬੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ (ਜਿਸਨੂੰ "ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧੂੜ" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ "ਸਪੁਰਦ" ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਨਾਲ "ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ" ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਆਪਣੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ("ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਧੂੜ!") ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ - ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ "ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ" ਸੌਦੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ - ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੁਖ਼ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।