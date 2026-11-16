ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਖ਼ਤ: ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਈਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਾਣੋ
By ANI
Published : November 16, 2026 at 11:35 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਤਰਾ" ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਿਸਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਕੀਲ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਹਾਉਤੀ, ਇਰਾਕੀ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਰੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਸ਼ਰ ਅਲ-ਅਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।
"ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ - ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਉਤੀ, ਇਰਾਕ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ, ਅਸਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕੂ ਤੱਤ , ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ - ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ,ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਹੈ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ।"- ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ
'ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।" ਰੂਬੀਓ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੇਨਾਂ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹਿਰੀਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕਿਆ ਹੈ।
'ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ'
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਪਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤਹਿਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਕਲੀਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯੁੱਧ ਦਾ।ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸੱਤ ਸਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਗਣਨਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਐਲਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :