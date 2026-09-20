ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਖਰਚ 45 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੀ ਕੀਮਤ !
ਅਮਰੀਕੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : September 20, 2026 at 12:51 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ: ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45.1 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (ਕਾਂਗਰਸ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਦੋ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ।
CNN ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ US $ 43.6 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਈਂਧਨ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ US $ 1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਯੁੱਧ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
CNN ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ-ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਨਤਮ ਅਨੁਮਾਨ ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਓ) ਦੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 37.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
'ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ 15 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਸੀਬੀਓ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ US $38 ਬਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚੇ ਗਏ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ, ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੀਬੀਓ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਉਸਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਕਿੰਨੀ ਤੀਬਰ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਾ ਇਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਜੁਲਾਈ ਵਾਂਗ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ 3 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਇਸ ਲਈ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦਾ 45.1 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਰਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੀਬੀਓ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਈਂਧਨ ਵਰਗੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
ਇਸਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ, ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 0.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੀਬੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ 2026 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਵਿੱਚ 2.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.3% ਸੀ। ਇਸਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। CBO ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 0.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਨਾਲੋਂ 0.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।
CBO ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਭਾਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। CNN ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ CBO ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
CNN ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ $45.1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $1.5 ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਈਂਧਨ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫੌਜੀ ਖਰਚ, ਊਰਜਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾਸਫੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ CBO ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।