ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭੇਜੇ ਜਹਾਜ਼
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਪਿਟੂਫਿਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।
Published : January 20, 2026 at 8:36 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਟੂਫਿਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ (NORAD) ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰੇਗਾ।
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਟੂਫਿਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਜਹਾਜ਼
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ (NORAD) ਜਹਾਜ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਪਿਟੂਫਿਕ ਸਪੇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।" ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ NORAD ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਨਿਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਡੈਨਿਸ਼ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਫੌਜਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਏਰੋਸਪੇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮਾਂਡ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ (ਅਲਾਸਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ) ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ
ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਦਮ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੈਨਿਸ਼ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਸਵੀਡਨ, ਫਰਾਂਸ, ਨਾਰਵੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੇ ਆਰਕਟਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਡੈਨਿਸ਼ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਉਸ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 1 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੋਂ ਟੈਰਿਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 1 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਡੈਨਮਾਰਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।"