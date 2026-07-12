ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ
ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਹਮ, ਜੋ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਨਲ ਸਨ, ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
Published : July 12, 2026 at 7:31 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਸਨ, ਦਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ 71 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਨੇਟਰ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।" ਗ੍ਰਾਹਮ 2002 ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2008, 2014 ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 2008 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣੇ।'
ਉਹ ਸੈਨੇਟ ਬਜਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਸੈਨੇਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕਮੇਟੀ, ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। 2015 ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗ੍ਰਾਹਮ 2016 ਦੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ "ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਨੁਕਸਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ" ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 2017 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਜਨਮ 9 ਜੁਲਾਈ, 1955 ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ, ਪਿਕਨਸ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ 1994 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ 1877 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਾਢੇ ਛੇ ਸਾਲ ਸਰਗਰਮ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। 1984 ਤੋਂ 1988 ਤੱਕ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਰਾਈਨ-ਮੇਨ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ।
ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਡੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਨਸਕੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਰੂਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ "ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਸੀ।"
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੋਸਤ" ਦੱਸਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" "ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"