ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ 100% ਟੈਰਿਫ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹ ਬਿੱਲ 86 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
By ANI
Published : August 8, 2026 at 11:43 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਰੂਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੂਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ (ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ) 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਲਿੰਡਸੇ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਨਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਈਰਾਨ ਐਕਟ 2026" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯਾਤਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ 100 ਫੀਸਦ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ
ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 86 ਤੋਂ 11 ਦੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। CNN ਨਿਊਜ਼ ਨੈੱਟਵਰਕ (CNN) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੂਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਧਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਯਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 86-12 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਲੀਆ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ।
ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਭਾਰਤੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਘੱਟ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਧਾਰਾ 122 ਢਾਂਚਾ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਆਰੀ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 301 ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦੀਦਾ-ਰਾਸ਼ਟਰ (MFN) ਦਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 10% ਪੂਰਕ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਘਟਾਉਣ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝ 'ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।