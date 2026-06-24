ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ।
By ANI
Published : June 24, 2026 at 9:01 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਾ 50-48 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਰੈਂਡ ਪਾਲ, ਸੂਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼, ਲੀਜ਼ਾ ਮੁਰਕੋਵਸਕੀ ਅਤੇ ਬਿਲ ਕੈਸੀਡੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਫੈਟਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਮਿਚ ਮੈਕਕੋਨੇਲ ਅਤੇ ਡੇਵ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧ-ਸਬੰਧਤ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੋਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ 215-208 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੋਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗ੍ਰੈਂਸਟੈਂਡਰਸ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ "ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ" ਕਿਹਾ।
ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਤਾ ਇੱਕ ਸਮਕਾਲੀ ਮਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੈਨੇਟ ਵੋਟ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਕਾਲੀ ਮਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਪਾਸ ਕਈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ "ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ," ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਹਾਇਕ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੁੱਧ-ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਇੱਕ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਪਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਝ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ-ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ।