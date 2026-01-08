ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ , ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਾਇਆ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ: ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਲਾ 1 ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਸੋਫੀਆ।
Published : January 8, 2026 at 10:08 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਾਂਡ ਨੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ" ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੇਲਾ 1 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਕਟਰ ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਈਸਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕਰ ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ "ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।" ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੇਲਾ 1 ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਸੀ ਝੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਨੇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਇਸਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਲੇਬਨਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਮਾਲ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋ-ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ "ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ" ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸੋਨ ਅਤੇ ਸ਼ੈਵਰੋਨ ਵਰਗੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।