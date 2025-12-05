ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ AI ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ US
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੁਣ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਏਆਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Published : December 5, 2025 at 1:37 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਕਿਉਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਾਪ ਸੰਸਦਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਦੌੜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੌਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਚੀਨ ਦੁਆਰਾ ਏਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ, ਚਿੱਪ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਏਆਈ ਪ੍ਰਵੇਗ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਰਚਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਤਰੁਣ ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਂਥ੍ਰੋਪਿਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਆਈ ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਹਨ, ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ AI ਫਰੇਮਵਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।"
ਭਾਰਤ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਰਥਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਏਆਈ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਵਿੰਡੋ" ਦੱਸਿਆ।
ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੀਨ ਉਦੋ ਤੱਕ ਏਆਈ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਸੀਸੀਪੀ-ਕੰਟਰੋਲਡ ਕੰਪਨੀਆਂ" ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨਾਲ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਸੈਨੇਟਰ ਪੀਟ ਰਿਕੇਟਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ ਕੂਨਜ਼ ਨੇ ਏਆਈ ਦੌੜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਿਕੇਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ "ਸਪੁਤਨਿਕ" ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪੇਸ ਰੇਸ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅ 'ਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਤੋਂ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰ ਬੈਲੇਂਸ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੀਜਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਿਵਲੀਅਨ ਏਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੰਦਰਮਾ 'ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਏਆਈ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਓਨੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਕੂਨਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਿਪਸ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਕੂਨਸ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਰਿਸਰਚ, ਵਿਕਾਸ, ਤੈਨਾਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ '2030 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਏਆਈ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ' 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵੱਡੇ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਚੀਨ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਏਕੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏਈਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਡੇਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਗਨਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।-ਏਈਆਈ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ ਮਿਲਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪਾਵਰ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ AI ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਦਬੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸੀਆਂ। CSIS ਦੇ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ AI ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ, ਖੁਫੀਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਏਆਈ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਗੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਤੁਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਚਿੱਪ ਨਿਰਯਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ।
ਐਲਨ ਨੇ ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਲਾਉਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਤੱਕ ਰਿਮੋਟ ਐਕਸੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸੇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਚੀਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਹਰ ਜੇਮਜ਼ ਮਲਵੇਨਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀਐਲਏ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਾ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਏਆਈ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਫੈਸਲਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਜਾਸੂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਪੱਛਮੀ ਚਿਪਸ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ NVIDIA ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਡ H-200 ਜਾਂ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੈਕਵੈੱਲ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨੀ ਚਿਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਬੀਜਿੰਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਪੁਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਏਆਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਈ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਚੀਨ ਦੇ ਏਆਈ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਟੈਕ ਲਈ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
ਛਾਬੜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਏਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਿਆਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ-ਚੇਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ, ਜੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੀਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਸਮਰੱਥ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਅਨਮੈਨਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਧਦੀ ਪੀਐਲਏ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ, ਕਲਾਉਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਹਰੀ-ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਏਆਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਵੇਂ ਏਆਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਫਾਰਮਲ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
