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ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

US RESUMES AIR STRIKES ON IRAN
ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਉੱਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (AP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 30, 2026 at 10:22 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐਕਸੀਓਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਚਾਲਨ ਰੋਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਬਾਰੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ ਰਹੇ। ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ "ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼"

ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ "ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਈਰਾਨੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ, ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਟਲੈਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸੀਓਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਨੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।"

ਇਹ ਹਮਲਾ ਤਹਿਰਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਧਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਇਸ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਵਰਤੇਗਾ।

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।" ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਸਮਰਥਿਤ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਪੂਲਰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸਿਜ਼ (ਪੀਐਮਐਫ) ਨੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।

ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਡਿਪੂਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਊਰਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰੋਨ ਉਡਾਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬੀ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ।

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ

ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਊਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਈਰਾਨ-ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਮੂਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਖੇਤਰੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਸਿੱਧੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

"ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ"

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ "ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ" ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।" ਫੌਜੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸਿਆ।

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US RESUMES AIR STRIKES ON IRAN

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