ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

US REFUSES TO EXTEND SANCTIONS
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 16, 2026 at 8:13 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਲਈ ਜਨਰਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇਲ 11 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੇਲ ਵਰਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।'

'ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ'

5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ 5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਵਧਿਆ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (CREA) ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

'ਕੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ'

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ,'ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 5.8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਅਯਾਤ ਕੀਤੇ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦਾ 91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 5.3 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਸੀ।' ਕੋਲਾ (337 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ) ਅਤੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਾਂ (178.5 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸਿਕ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਯਾਤਕ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰੂਸੀ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨ ਖਰੀਦੇ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਰਜਾ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ ਰਾਈਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਵਿਹਾਰਕ ਯਤਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰੂਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

