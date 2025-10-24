ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
TRUMP IN APEC SUMMIT 2025: ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : October 24, 2025 at 10:01 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ (ਏਪੀਈਸੀ) ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਸੀਆਨ ਅਤੇ ਏਪੀਈਸੀ ਸੰਮੇਲਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ "ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ" ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਲ ਬਾਤ
ਟਰੰਪ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ (ਏਸੀਆਈਐਨ) ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨਗੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨਵਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟੋਕੀਓ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਾਏ ਤਾਕਾਚੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।'
ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'APEC ਸੰਮੇਲਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੁਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੀ ਜੇ-ਮਯੁੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨਾਲ "ਹਰ ਚੀਜ਼" 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨੇਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਵਿੱਚ "ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ" ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਨਮਾਨ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਆਰਡਰ ਆਫ਼ ਮੁਗੁੰਗਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।