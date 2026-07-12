ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
Published : July 12, 2026 at 10:55 PM IST
ਦੁਬਈ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਜਲਡਮਰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। "ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।'
'ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਐਨਬੀਸੀ ਦੇ ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਪਾਰਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਰੂਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
The Strait of Hormuz is open to all vessels seeking to lawfully transit the international waterway. U.S. forces are positioned and prepared to ensure that freedom of navigation remains available despite unwarranted Iranian aggression, harassment, threats, and arbitrary… pic.twitter.com/FS3TUBOZEj— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 12, 2026
'ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ "ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੌਦੇ" ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ।"
'ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਬੰਦ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ "ਬਿਮਾਰ" ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ "ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ" ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀ ਕਾਨੂੰਨ'
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਵਾਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।" CENTCOM ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ" ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ "ਤੈਨਾਤ ਅਤੇ ਤਿਆਰ" ਹਨ। ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ"।
'ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ, ਕਤਰ ਅਤੇ ਓਮਾਨ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਰ ਅੱਬਾਸ, ਸਿਰਿਕ, ਚਾਬਹਾਰ, ਬੰਦਰ-ਏ-ਦੀਰ, ਜਸਕ ਅਤੇ ਅਸਾਲੁਏਹ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਓਮਾਨੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਕੈਰੀਅਰ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡੁਕਮ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਮੁਸੰਦਾਮ ਗਵਰਨੋਰੇਟ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡੁਕਮ ਜਾਂ ਮੁਸੰਦਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਹੋਟਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ।' "ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕੋ।" ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰਮੁਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ "ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ" ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ISNA ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੋਹਸੇਨ ਰੇਜ਼ਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਰਣਨੀਤਕ ਰਸਤਾ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬਾਂ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਇਸਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।"
'ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ'
ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦ ਸੌਫਾਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਲੋ ਕੇਨੇਥ ਕਾਟਜ਼ਮੈਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਟਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਅਲ-ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਆਈਆਰਜੀਸੀ ਕਮਾਂਡਰ "ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰੇ।"
'ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ'
ਕਾਟਜ਼ਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ IRGC ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਾਂਡਰਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮ ਹੈ ਜੋ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜਲਡਮਰੂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇ।
ਕਾਟਜ਼ਮੈਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਇਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ "ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ" ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਕਰ ਕਾਲੀਬਾਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, "IRGC 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਓਮਾਨ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।"