ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਹਟਿਆ, ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ- ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਸੀ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਨ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
Published : September 14, 2026 at 11:21 AM IST
ਦੂਨਬੇਗ, ਆਇਰਲੈਂਡ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਓਪਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਮਾਰਟਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਗੋਲਫਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
"ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ"
ਆਇਰਿਸ਼ ਓਪਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸ਼ੇਨ ਲੋਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਟੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਟਰਾਫੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਦਰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਤੋਂ ਵਿਸਕੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਟੈਰਿਫ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਾਚ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਆਇਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਪਿਰਿਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪੀਲ
ਆਇਰਿਸ਼ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਆਇਰਿਸ਼ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟੈਰਿਫ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਕੈਮਿਲਾ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਕਾਚ ਵਿਸਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੈਰਿਫ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
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