ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਪਾਰਕ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ,ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਟਰੰਪ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : March 12, 2026 at 1:24 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ 16 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਂਚ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
'ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਹਰ'
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਜੈਮੀਸਨ ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਚੀਨ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। "ਵਧੇਰੇ ਸਮਰੱਥਾ" ਜਾਂਚ ਕਈ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਈਵਾਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਨਾਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ'
ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਪਾਰ ਸਰਪਲੱਸ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰਾਹੀਂ। ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੂਜੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਯਾਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
'ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ'
ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਈਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਾਂਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਪਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
'ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ'
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਉਈਗਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਲੇਬਰ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਟੈਰਿਫ ਇਸ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਧਾਰਾ 301 ਦੀ ਜਾਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 150 ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਲਈ 1974 ਦੇ ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
'ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ'
ਸਮਰੱਥਾ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟੈਰਿਫ ਧਮਕੀ" ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
'ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗ੍ਰੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਟੈਰਿਫਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ "ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲੈਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ।"