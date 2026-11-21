ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡਾ ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਿਆ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
By ANI
Published : November 21, 2026 at 10:41 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ GDP ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ) ਉੱਚੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 15 ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ" ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੁਦਰਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿੱਜੀ ਖਪਤ ਖਰਚ (PCE) ਮਹਿੰਗਾਈ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ PCE ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, 3.1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈੱਡ (ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। "ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈੱਡ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਉਲਟ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।" ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜੀਡੀਪੀ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 15 ਜਾਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀਡੀਪੀ 14, 15, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ (ਫੈੱਡ) ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਕੁਲੀਨ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ 'ਕੁਲੀਨ' ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।"