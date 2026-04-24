ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇਗਾ ਵਰਤੋਂ ? ਪੜ੍ਹੋ ਟਰੰਪ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
By ANI
Published : April 24, 2026 at 3:51 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਥਿਆਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹਾ ਬੇਵਕੁਫੀ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?...ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ... ਮੈਂ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ (Howard Lutnick), ਅਤੇ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ... ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ... ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ... ਅਸੀਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ "ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ" ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
"ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "...ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹੇ... ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟ੍ਰੇਟ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।' ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਣਗੇ।' ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਕਮਾਉਣ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
"...ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ 25% ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "...ਵੀਅਤਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ?...ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਾਕੀ 25% ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 78% ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ... ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ... ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੌਣ ਹੈ?। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ... ਸਾਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਯੁੱਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ... ਉਹ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਹਨ... ਅੱਠ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰ 6 ਵਜੇ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਬੇਨਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਇਸ ਜਵਾਬ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ... ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"
