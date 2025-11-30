ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਟਰੰਪ,ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਟਰੰਪ,ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼
By ANI
Published : November 30, 2025 at 5:33 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ.: ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ "ਸਾਰੇ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ" ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਟਰੂਥਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਐਕਟ (INA) ਦੀ ਧਾਰਾ 212(f) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ INA ਦੀ ਧਾਰਾ 212(f) ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ" ਦੇ "ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ" ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ "ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ" ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ "ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ।"
INA ਦੀ ਧਾਰਾ 212(f) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਐਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।"
'ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ'
ਅਧਿਕਾਰਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਹੈਂਡਲ ਨੇ ਵੀ X 'ਤੇ ਇਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ'
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
'ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ'
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਸੈਨਿਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਹਰੇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ'
"ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ," ਉਸਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇੜੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਲਕਨਵਾਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ-ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜੀਨਾਈਨ ਪੀਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਰਹਿਮਾਨਉੱਲਾ ਲਕਨਵਾਲ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦ ਹਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਪੈਮ ਬੋਂਡੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ "ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ" ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ 'ਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ।