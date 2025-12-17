ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ BBC 'ਤੇ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ "ਝੂਠੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਨਿੰਦਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤਸਵੀਰ" ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
Published : December 17, 2025 at 7:58 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਬੀਸੀ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਕ 'ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
33 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ "ਝੂਠੀ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਨਿੰਦਿਆਤਮਕ ਅਤੇ ਭੜਕਾਊ ਤਸਵੀਰ" ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਬੀਬੀਸੀ 'ਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ 6 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੀਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ "ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗਲਤੀ" ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕੁਝ ਟਰੰਪ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਐਸ ਕੈਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ "ਟਰੰਪ: ਏ ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਂਸ?" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੱਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ "ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜਨ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ।