ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ।"
By PTI
Published : April 28, 2026 at 10:14 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਕੈਰੋਲੀਨ ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਟਰੰਪ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਲੇਵਿਟ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਸੁਣੋਗੇ।"
'ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ...'
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ।" ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਅਕਸਰ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
"ਈਰਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ..."
ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ।'
ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, '"ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ।"
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।"
"ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ"
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿਰਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਹੈ: ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ। ਇਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਂਗ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"