ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ:'200% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਰੋਕੀ ਸੀ ਜੰਗ'
OPERATION SINDOOR: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਭਿਆਨਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ।
Published : October 16, 2025 at 1:08 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਅਸੀਂ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਸੱਤ ਜਹਾਜ਼ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ...ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।'
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ 'ਤੇ 200% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ...'"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਸੰਦ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, 'ਬੱਸ,' ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ... ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਰੋਕਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।'"
#WATCH | US President Donald Trump says, " ...we stopped a lot of these wars using trade. as an example, india and pakistan were going at it really hard. seven planes were shot down...bad things were happening and i was talking to both of them about trade...i said we are not going… pic.twitter.com/TX4G3mbdmW— ANI (@ANI) October 16, 2025
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਨ... ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ) ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ..." ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ANI ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਾਥੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।
7 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ..7 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਰਾਜਦੂਤ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ (ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ-ਨਿਯੁਕਤ, ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ) ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਸਦੀ ਨਹੀਂ..ਪਰ ਸਰਜੀਓ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ.."