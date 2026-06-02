ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਫੋਨ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਬੋਲੇ, "ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਓ?"
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ
By ANI
Published : June 2, 2026 at 5:33 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵਿਚਕਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਹੋਈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸਨੂੰ "ਪਾਗਲ" ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੇਬਨਾਨ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਬੇਰੂਤ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਹਿਸਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਉਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।"