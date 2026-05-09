ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ,ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 1,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।

Ukraine and Russia ceasefire
ਟਰੰਪ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
By ANI

Published : May 9, 2026 at 8:02 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੂਸ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

'ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ'

ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ 9 ਤੋਂ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਬੰਦੀ (9, 10 ਅਤੇ 11 ਮਈ) ਹੋਵੇਗੀ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਜਸ਼ਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਸਨ।"

'ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ'

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਾਸਿਓਂ 1,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ'

ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੜਾਈ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1,000 ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਵਾਲੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।"

ਇਸ ਸਮੇਂ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ। "ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ,"- ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

'ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ'

ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ ਉੱਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਯੁੱਧ (1941–1945) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੱਖਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੌਜੀ ਪਰੇਡ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਾਲ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰੂਸੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ 2026 ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸਕੁਏਅਰ ਉੱਤੇ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੈਡੇਟ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕਾਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।

