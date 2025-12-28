ETV Bharat / international

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ।

ZELENSKYY TRUMP MEETING
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ (AP)
ਵੈਸਟ ਪਾਮ ਬੀਚ, ਫਲੋਰੀਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅੱਜ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਕਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪਾਮ ਬੀਚ ਵਿਖੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਲੱਬ, ਮਾਰ-ਏ-ਲਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕੋ ਅਤੇ ਕੀਵ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਡੋਨਬਾਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀਵ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਯੂਕਰੇਨ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।" "ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ: ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੂਸ ਯੁੱਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ - ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ - ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ।"

ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਮਰਥਨ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਜੋ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।"

ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕੀਵ 'ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ।

RUSSIA UKRAINE WAR
PRESIDENT DONALD TRUMP
VOLODYMYR ZELENSKYY
ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਰੂਸ
ZELENSKYY TRUMP MEETING

