ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੜਕੰਪ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਟੋ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

US TERRITORIAL EXPANSION
ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਯੂਰਪ 'ਚ ਹੜਕੰਪ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 12, 2026 at 2:01 PM IST

4 Min Read
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

'ਨਾਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਇਸਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਟੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਟੋ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

'ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ'

ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰਕੇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੰਗ ਲੜੀ, 13 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਸਥਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਣਨੀਤਕ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ

1783: ਸਾਬਕਾ 13 ਕਲੋਨੀਆਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1783 ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਸੰਧੀ।

1803: ਲੁਈਸਿਆਨਾ ਖਰੀਦ: ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

1819: ਫਲੋਰੀਡਾ (ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ): ਐਡਮਜ਼-ਓਨਿਸ ਸੰਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੇਨ ਤੋਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।

1845: ਟੈਕਸਾਸ: ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1846: ਓਰੇਗਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨਾਲ ਓਰੇਗਨ ਸੰਧੀ।

1848: ਮੈਕਸੀਕਨ ਵੱਖ ਹੋਣਾ: ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕਨ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਖਰੀਦ, $15 ਮਿਲੀਅਨ ਅਤੇ $3.25 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿੱਚ।

1853: ਗੈਡਸਡੇਨ ਖਰੀਦ: ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ।

1857: ਬੇਕਰ ਆਈਲੈਂਡ ਹਾਉਲੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡ: 1856 ਦੇ ਗੁਆਨੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ।

1857: ਨਵਾਸਾ ਆਈਲੈਂਡ: 1856 ਦੇ ਗੁਆਨੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ।

1858: ਜਾਰਵਿਸ ਆਈਲੈਂਡ: 1856 ਦੇ ਗੁਆਨੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ।

1858: ਜੌਹਨਸਟਨ ਐਟੋਲ: 1856 ਦੇ ਗੁਆਨੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੂਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ।

1867: ਅਲਾਸਕਾ: ਰੂਸ ਤੋਂ 7.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, 1959 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

1867: ਮਿਡਵੇ ਟਾਪੂ: 1856 ਦੇ ਗੁਆਨੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਯੂਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ।

1898: ਹਵਾਈ ਟਾਪੂ: ਸੁਤੰਤਰ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1959 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ।

1898: ਪਾਲਮੀਰਾ ਐਟੋਲ: ਹਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਐਸ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

1898: ਫਿਲੀਪੀਨ ਟਾਪੂ: ਸਪੈਨਿਸ਼-ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੇਨ ਤੋਂ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ, 1946 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਤੰਤਰ।

1898: ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ: ਸਪੈਨਿਸ਼-ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ।

1898: ਗੁਆਮ: ਸਪੈਨਿਸ਼-ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 1950 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਸੂਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ ਬਣ ਗਿਆ।

1899: ਅਮਰੀਕੀ ਸਮੋਆ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਅਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ।

1899: ਵੇਕ ਆਈਲੈਂਡ: ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ।

1903: ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਜ਼ੋਨ: ਪਨਾਮਾ ਤੋਂ $10 ਮਿਲੀਅਨ, ਪਲੱਸ $250,000 ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ; 1999 ਵਿੱਚ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।

1917: ਯੂ.ਐਸ. ਵਰਜਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼: ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ; ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤਰ।

1922: ਕਿੰਗਮੈਨ ਰੀਫ: 1922 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਏਅਰਲਾਈਨ ਰੀਫਿਊਲਿੰਗ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸ਼ਰਨ।

1947: ਉੱਤਰੀ ਮਾਰੀਆਨਾ ਟਾਪੂ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੱਸਟ ਖੇਤਰ; 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਬਣ ਗਿਆ।

1947: ਮਾਈਕ੍ਰੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

1947: ਪਲਾਊ ਗਣਰਾਜ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 1994 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

1947: ਮਾਰਸ਼ਲ ਟਾਪੂ ਗਣਰਾਜ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, 1986 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲਾ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ।

