ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਕਿਹਾ - ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AP)
By PTI

Published : March 1, 2026 at 2:46 PM IST

ਦੁਬਈ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ "ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।" ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਗਈ।"

US PRESIDENT DONALD TRUMP
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਬਾਰੇ ਪੋਸਟ (Screenshot of US President Trump post on Truth)

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨੇਤਾ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇੱਕ 88 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੀਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਹਰ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਾਂਗੇ

ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਘੇਰ ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਮੇਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਅਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਲ ਰੇਖਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਪਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

