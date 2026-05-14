ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ, ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ, ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵਧਾਇਆ 'ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ'

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ।

ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਟਰੰਪ, ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 14, 2026 at 12:53 PM IST

ਬੀਜਿੰਗ/ਚੀਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ 'ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ' ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 'ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ' ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਕੱਠ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਲਈ ਬੀਜਿੰਗ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ

ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਸਣੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਹ ਫੇਰੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"2026 ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਸਾਲ"

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਜਿੰਗ ਦੇ 'ਗ੍ਰੇਟ ਹਾਲ ਆਫ਼ ਦ ਪੀਪਲ' ਵਿਖੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ, "2026 ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ ਸਾਲ" ਹੋਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2026 ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ "ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਲ" ਹੋਵੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ

ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਨੇ ਤਾਈਵਾਨ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਸ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ਾਨਦਾਰ।" ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਈਵਾਨ ਚਰਚਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਟ੍ਰਾਇੰਫ ਆਫ਼ ਹੈਵਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਬੀਜਿੰਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਨਾਲ "ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ" ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਬੀਜਿੰਗ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਚੀਨੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਨ ਜ਼ੇਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹਾਨ ਝੇਂਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ, ਚੀਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਏਰਿਕ ਟਰੰਪ, ਨੂੰਹ, ਲਾਰਾ ਟਰੰਪ, ਅਤੇ ਟੇਸਲਾ ਮੁਖੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ ਤੋਂ ਉਤਰੇ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੀਨ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਦੇ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ, ਐਪਲ ਦੇ ਟਿਮ ਕੁੱਕ, ਟੇਸਲਾ ਅਤੇ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਮਸਕ, ਅਤੇ ਬਲੈਕਰੌਕ ਦੇ ਲੈਰੀ ਫਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। "ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ।

ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਐਨਵੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਜੇਨਸਨ ਹੁਆਂਗ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੁਰਲੱਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

