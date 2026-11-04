ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ?

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੰਸਦ ਇਸ ’ਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਦਲਾਅ ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
Published : November 4, 2026 at 6:53 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਆਓ ਜਾਂਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਟਰੰਪ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 435 ਵੋਟਿੰਗ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂਬਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਧਮਕੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨ (ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵੀਟੋ ਦੀਆਂ ਹਨ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ
ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੇਬ ਵੀਟੋ। ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਵੀਟੋ ਇੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀਟੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਜਾਂ "ਵੀਟੋ ਸੰਦੇਸ਼" ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 1792 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ "ਰੈਗੁਲਰ ਵੀਟੋ" ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫਲ ਉਦਾਹਰਣ 3 ਮਾਰਚ, 1845 ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੌਨ ਟਾਈਲਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵੀਟੋ ਰਾਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਅਨਿਆਂਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅਨੁਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀਟੋ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਟੋ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਘੱਟ ਹੀ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਓਵਰਰਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। 1789 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਏ ਗਏ 1,484 ਆਮ ਵੀਟੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰਫ਼ 7.1% (ਭਾਵ, 106) ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਵੀਟੋ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ 12 ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਟੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ 10 ਵੀਟੋ 2019 ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੁਆਰਾ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਵੀਟੋ ਆਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵੀਟੋ 15 ਫਰਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਵੀਟੋ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ।
ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ 49-44 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2021 (ਸਾਲਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਲਈ 322-87 ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ 81-13 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ 29 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਸਨ: ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਬਾਇਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ। ਸਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੀਟੋ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਫ੍ਰੈਂਕਲਿਨ ਡੀ. ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1933 ਤੋਂ 1945 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਦੇ ਕੋਲ 635 ਵੀਟੋ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਲਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਐਂਡਰਿਊ ਜੌਨਸਨ (1865 ਤੋਂ 1869) ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਟੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 29 ਵੀਟੋ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1866 ਦਾ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਐਕਟ ਸੀ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ, 1866 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 33-15 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1969 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ, 1973 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਸਦਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 284-135 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 75-18 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੇਟ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਜਾਰਜ ਡਬਲਯੂ. ਬੁਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ: ਜੁਲਾਈ 2006 ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਸੈੱਲ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ। ਉਸ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2007 ਅਤੇ 2008 ਵਿੱਚ, ਬੁਸ਼ ਨੇ 11 ਵਾਰ ਵੀਟੋ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਬਿੱਲ, ਦੋ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਬਿੱਲ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਸਨੂੰ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ ਉਹ ਯੁੱਧ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ - ਇਰਾਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਯੋਜਨ ਐਕਟ।
ਬੁਸ਼ ਨੇ 1 ਮਈ, 2007 ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸਦਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਵੋਟ 222-203 ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜੋ 2009 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 97 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 1 ਵੋਟ ਪਾਈ। ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੋਅ ਬਿਡੇਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2021 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਨੇ 13 ਵੀਟੋ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲੇਗੀ। ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ-ਸੀਲਿੰਗ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ?
ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ।
ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਪਾਕੇਟ ਵੀਟੋ: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
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