ਟਰੰਪ ਦਾ UNGA ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: 'ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋ ਵੱਖ ਕਰੋ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ।
By ANI
Published : September 23, 2026 at 7:23 AM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ/ਅਮਰੀਕਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਤਹਿਰਾਨ ਹੁਣ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ।
"ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (UNGA) ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ "ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ" ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਸਤੇ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, "ਕੀ ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ - ਸ਼ਾਇਦ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ?ਜਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ (ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ) ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ?"
"ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ"
ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, "ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ।"
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ
ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। "ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।