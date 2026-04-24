ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ: ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਰਕ, ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਵੀ...
ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।
Published : April 24, 2026 at 11:13 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ "ਨਰਕ" ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਨਰਕ ਦੇ ਟੋਏ" ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
VIDEO | On US president Donald Trump's social media post mentioning India and China as 'hellhole', MEA Spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, " we have seen some reports. that's where i leave it."— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
"ਨਰਕ ਦੇ ਟੋਏ" ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ
ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਹੋਸਟ ਮਾਈਕਲ ਸੇਵੇਜ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਨਰਕ ਦੇ ਟੋਏ" ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਯੂ-ਟਰਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੇਵੇਜ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
A press release by Ministry of External Affairs reads, " in response to further questions on a social media post that had referred, among other things, to indians, official spokesperson shri randhir jaiswal said: we have seen the comments, as also the subsequent statement issued… pic.twitter.com/y5ZOM7ecMY— Press Trust of India (@PTI_News) April 23, 2026
ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।