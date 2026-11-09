ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਧਮਕੀ, ਕਿਹਾ- ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ 38 ਈਰਾਨੀ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੇ ਕੋਲ 38 ਪੁਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ,"
By ANI
Published : November 9, 2026 at 7:39 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 38 ਈਰਾਨੀ ਪੁਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸੀਐਨਐਨ ਐਂਕਰ ਨਾਲ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਹਿਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਫੌਜੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੀਐਨਐਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।"
ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਰਾਜ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ 301 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। "ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ," ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ। "ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।"
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 38 ਪੁਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਢਹਿ ਜਾਣਗੇ।" ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਰੂਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।"
ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਂ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਦਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਰੁਖ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਮੋਖਬਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੋਖਬਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਦਾਰੀ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਅਤੇ ਖਿੰਡ ਜਾਵੇਗੀ।
ਈਰਾਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ ਈਰਾਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ (IRIB) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਸ਼ੇਖਰਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਚੋਣ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਤਹੀ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।"
ਸ਼ੇਕਰਚੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਨੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਖੋਖਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੇਕਰਚੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਹ ਖੁਦ ਰਣਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ, ਡੂੰਘੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਹੰਕਾਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ।'
ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਕਤ ਜੋ ਇਸਲਾਮੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਠੋਸ ਚੱਟਾਨ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖਿੰਡਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।