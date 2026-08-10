ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ: ਹੁਣ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਣਾਏਗਾ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸੁਰ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ।
Published : August 10, 2026 at 1:56 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਤਣਾਅ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸੀਓਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜਮੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਈਰਾਨ ਦੀ ਉੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ "ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ" ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 75 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਕਸੀਓਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਹੈ।"
ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ
ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਈਰਾਨ, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਪ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਸਟੀਵ ਫੇਨਬਰਗ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼, ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਘਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤਹਿਰਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"