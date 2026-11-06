ਟਰੰਪ ਬੋਲੇ, 'ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੰਗ?
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ
Published : November 6, 2026 at 1:40 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਲਈ ਈਰਾਨ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੈਂਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਪਰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਏਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਵਿਕਲਪ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਡਿਫੈਂਸ ਪ੍ਰਾਇਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਗਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ
ਡੇਵਿਡ ਸ਼ੈਂਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਿਕੈਕਸ ਮਾਊਂਟੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਭੂਮੀਗਤ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਂਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੁਆਰਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੇਨਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਣਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੈਂਕਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੁਣ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਗੱਠਜੋੜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ਯਮਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੌਰਨ ਆਫ਼ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਮਨ ਸਥਿਤ ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧ ਰਹੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ "ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ"। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਬ੍ਰਾਇਨ ਹੈਗਰਟੀ, ਜੋ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਘੱਟ ਮਜਬੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਰਣਨੀਤਕ ਤਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ।"