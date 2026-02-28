ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ 'ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ', ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
Published : February 28, 2026 at 12:32 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ "ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ" ਹਨ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਈਰਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ "ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।" ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਦਰ ਅਲ-ਬੁਸੈਦੀ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੀਬੀਐਸ ਦੇ "ਫੇਸ ਦ ਨੇਸ਼ਨ" 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸੰਭਵ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ "ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ।"
ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਾੜਾ ਦੋਵੇਂ।"
ਰੂਬੀਓ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ "ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਤਰਜੀਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ 20-ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ" 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ "ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ" ਸਥਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਮਾਈਕ ਹਕਾਬੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ। "ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਵਾਨਗੀ" ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਰੂਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਕਾਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜੋ ਲੋਕ AD ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"
ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।" ਈਮੇਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਊਨ-ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹਕਾਬੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਵੈਂਸ ਨੇ ਵਿਚੋਲੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ
ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਯੇਨ੍ਨਾ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ," ਪਰ ਉਸਨੇ ਖਾਸ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਈਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੀਬੀਐਸ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਲ-ਬੁਸੈਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਠੋਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੈ," ਅਲ-ਬੁਸੈਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਅਲ-ਬੁਸੈਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਭੰਡਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।