ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ- ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝੌਤਾ; ਈਰਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
By PTI
Published : June 12, 2026 at 1:13 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਲੱਗਭੱਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਰ, ਯੂਏਈ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮੇਤ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਬਰਟ ਜੋਨਸ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ।" ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ "ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ" ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਝੌਤਾ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕਲਪਿਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਤਿਆਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਈਰਾਨ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ 'ਤੇ "ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ" ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ, ਖਾਰਗ ਟਾਪੂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮੱਛੀ ਫੜਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸਮਾਈਲ ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ "ਸਿਰਫ਼ ਅਟਕਲਾਂ" ਹਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ "ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਸਰਗਰਮ" ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
ਜਿਵੇਂ ਕਿ IRNA ਦੁਆਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ CNN ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ "ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ" ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, ਹੁਣ ਤੱਕ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਬਾਘਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ "ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ" ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ "ਮਹਾਨ ਸਮਝੌਤਾ" ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ "ਮਹਾਨ" ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ।
ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਓਹ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਨ...ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"