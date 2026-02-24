ETV Bharat / international

'ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ 'ਖੇਡ ਖੇਡਣ' ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ'

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੂਥ 'ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ...

TRUMP ANGERS SUPREME COURT
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (AFP)
Published : February 24, 2026 at 7:18 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬੇਤੁਕਾ" ਅਤੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਰੋਧੀ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ "ਖੇਡ ਖੇਡਣ" ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ।

ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਕੀ ਹਨ?

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਏਐਨਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਇਸ 'ਹਾਸੋਹੀਣੇ' ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ..."

ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ?

ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ 20 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 6-3 ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ (IEEPA) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ "ਪਰਸਪਰ" ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ (ਵਪਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 122) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 10% ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਧਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ" ਕਰੇਗਾ।

ANI ਦੇ ਐਕਸ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਨੂੰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ।

