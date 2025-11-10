ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ! ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 'ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ'
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
Published : November 10, 2025 at 11:46 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੇੇ ਸਕੈਂਡਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੀਬੀਸੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੌਸ ਟਿਮ ਡੇਵੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਪਰਫੈਕਟਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ!"
ਬੀਬੀਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਸੀ) ਦੇ ਦੋ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ 'ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਟਿਮ ਡੇਵੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੇਬੋਰਾਹ ਟਰਨੇਸ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਮੋ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ "ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਸਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, "ਡੇਵੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ"। ਡੇਬੋਰਾ ਟਰਨੇਸ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪੈਨੋਰਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਹਨ।"
ਭੜਕਾਉ ਭਾਸ਼ਣ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੇਸ਼
ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਇੰਗ ਮੀਮੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੀਬੀਸੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਛੇੜਛਾੜ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ।
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦਰਅਸਲ, ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 6 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ, ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ।" ਇੱਕ ਲੀਕ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੈਮੋ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਨੇ ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।