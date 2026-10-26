ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਰੈਪਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਛੇੜੀ ਚਰਚਾ, 'ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ'
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰਲੈਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
Published : October 26, 2026 at 3:53 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੈਪਰ ਨਿੱਕੀ ਮਿਨਾਜ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਗੀਆਂ।
Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO— Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026
ਰੈਪਰ ਨਿੱਕੀ ਮਿਨਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ "ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ" ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਕਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ ਵਿੱਚ ਜਨਮੀ ਰੈਪਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੀ "ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ" ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਤਰੀਫ 'ਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ
ਦਰਅਸਲ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਰ ਦੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਿਨਾਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ... ਵੈਸੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ @#%... ਨਿੱਕੀ ਮਿਨਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।" ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਿਨਾਜ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮਿਨਾਜ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਭੀੜ ਵੱਲ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।"
ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸੰਚਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਟੀਵਨ ਚਿਊਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਨਾਜ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਿਨਾਜ ਨੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਮਖੌਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਫਿਲਮਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਮਿਨਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਟੀ ਜ਼ਕਾਰੀਆਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਸੀ।
Trump: I looked at one hell of a beautiful ass before, Nicki Minaj. That's hard to miss. Stand up. https://t.co/5UJQ6gEBTO— Headquarters (@HQNewsNow) October 25, 2026
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਹੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਬਦੁਲ ਅਲ-ਸਈਦ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਈਕ ਰੋਜਰਸ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਲ-ਸਈਦ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੀ, ਓਹੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਜੌਨ ਹਸਟੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ "ਪੋਸਟਰੀਅਰ" 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।'
ਮਿਨਾਜ ਨੂੰ ਰੈਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੈਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰੈਪ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬੋਲ, ਸੰਗੀਤਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।